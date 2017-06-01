Баку, 1 июня, АЗЕРТАДЖ

Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное веселье.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в празднестве, которое пришлось на 1 июня – Международный день защиты детей, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Веселье проходило в лагере отдыха детского дома номер 1, расположенном в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Оно ознаменовалось также переездом воспитанников этого детского дома в летний лагерь и открытием сезона.

Воспитанники детского дома ощутили здесь всю прелесть летнего сезона, исполняли различные песни, танцы, показали свое умение. Лейла Алиева станцевала с детьми под веселую музыку. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стал совместный танец яллы.

На мероприятии, которое продолжилось за чайным столом, Лейла Алиева побеседовала с детьми, поинтересовалась их мнением об этом празднике, сфотографировалась с ними на память.

В детском доме номер 1 имеется 120 обитателей. Здесь живут, получают образование и воспитываются дети от 3 до 18 лет. Этот лагерь построен в 2006 году Фондом Гейдара Алиева, в 2013 году он был капитально отремонтирован, приусадебный участок благоустроен. Здесь построен новый современный стадион, реконструирован бассейн, созданы прекрасные условия для эффективного проведения детьми своего досуга. То, что лагерь находится недалеко от моря, позволяет детям проводить летний отдых на пляже.

Обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики в нашей стране. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонд Гейдара Алиева Мехрибан Алиева оказывает всестороннюю поддержку успешной реализации этой политики. Со дня своего создания Фонд, носящий имя великого лидера, уделяет особое внимание детям, лишенным родительской опеки и воспитывающимся в государственных учреждениях. Деятельность лагеря детского дома номер 1 Низаминского района столицы является одним из проектов Фонда, посвященных детям.

В заключение праздника детям и летнему лагерю были вручены подарки.