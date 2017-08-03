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    ПОЛИТИКА


    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня 141 раз ВИДЕО

    03.08.2017 [10:49]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 141 раз.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Ашагы Эскипара и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, находящихся в селе Чинари Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селе Заманлы и на безымянных высотах Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    AZERTAG.AZ :Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня 141 раз ВИДЕО
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