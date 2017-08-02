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    Газета «Telegraph» сообщила о смерти мужа Елизаветы II

    02.08.2017 [16:08]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Британская газета Telegraph случайно сообщила о смерти мужа Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Московский комсомолец, скорее всего, была опубликована заготовка статьи о кончине принца Филиппа. Возраст супруга королевы указан не был. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.

    Отметим, сегодня 96-летний герцог Эдинбургский в последний раз посетит официальное мероприятие - благотворительный парад британской морской пехоты в Лондоне. Филипп уходит на пенсию.

     

    AZERTAG.AZ :Газета «Telegraph» сообщила о смерти мужа Елизаветы II
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