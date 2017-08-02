Газета «Telegraph» сообщила о смерти мужа Елизаветы II

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Британская газета Telegraph случайно сообщила о смерти мужа Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Московский комсомолец, скорее всего, была опубликована заготовка статьи о кончине принца Филиппа. Возраст супруга королевы указан не был. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.

Отметим, сегодня 96-летний герцог Эдинбургский в последний раз посетит официальное мероприятие - благотворительный парад британской морской пехоты в Лондоне. Филипп уходит на пенсию.