Германия истерично отреагировала на отказ Турции освободить террористов

Берлин, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Суд в Турции отклонил ходатайство адвоката немецкого гражданина Петера Штойдтнера об освобождении из СИЗО. Также под арестом остались швед Али Гарави и еще шесть турецких задержанных. Об этом стало известно сегодня от адвокатов обвиняемых.

11-й уголовный суд Стамбула постановил, что имеющиеся улики «достаточно серьезны», чтобы держать обвиняемых под арестом до начала процесса. Петер Штойдтнер, Али Гарави, глава турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще несколько человек были задержаны 5 июля в Стамбуле во время семинара «Цифровая безопасность и информационный менеджмент». Их обвиняют в поддержке террористической организации, однако немецкие СМИ дежурно называют задержанных «правозащитниками». Отметим, что «правозащитниками» в интерпретации немецких СМИ являются все террористы, которых в Германии так или иначе поддерживают. А учитывая, что немецкое общество слепо верит абсолютно всему, что пишут их СМИ, мнение общественности сформировать, в общем-то, несложно.

Неудивительно, что задержание Штойдтнера резко осудила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая поддерживает поставки вооружения террористам из YPG и вообще известна своей туркофобией. Глава правительства ФРГ потребовала «немедленного освобождения правозащитника», посла Турции в ФРГ в связи с инцидентом вызвали в министерство иностранных дел в Берлине. Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт не нашел ничего лучше, как назвать обвинения «абсурдными», и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции.

Под арестом в Турции также остается корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел, также уличённый в поддержке терроризма. В середине июля парламент Турции продлил на три месяца режим чрезвычайного положения. Оно было введено после неудачной попытки госпереворота летом 2016 года, нити которого ведут на Запад.

Вугар Сеидов

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Берлин