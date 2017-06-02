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    Google намерена в 2018 году защитить пользователей Chrome от рекламы

    02.06.2017 [18:23]

    Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ

    Компания Google сообщила о планах защитить в 2018 году пользователей Chrome от негативной рекламы. Для этого предполагается добавление к действующему функционалу браузера программы-блокиратора. К внедрению этой технологии в Google приступят в начале следующего года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Vista.news.ru, новая программа будет встроена в каждом браузере, в том числе в мобильных. В компании полагают, инновация воспрепятствует тому, чтобы на сайтах открывались баннеры. В числе прочего, она направлена и на предотвращение негативного опыта пользователей, связанного с открытием реклам и подобных этому сообщений. Чтоб создатели сайтов могли осуществить подготовку к изменениям заблаговременно, Google предоставит им инструмент, который станет сообщать им про рекламу, не подходящую под правила браузера.

    Также программа будет сообщать подсказки других возможных вариантов, чтобы решить ситуацию. В то же время специалистами отмечается, для Google вводить функционал, блокирующий рекламную информацию, является не вполне логичным. От размещения рекламы компания в прошлом году получила 90 миллиардов долларов. Это 88% выручки её материнской компании.

    AZERTAG.AZ :Google намерена в 2018 году защитить пользователей Chrome от рекламы
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