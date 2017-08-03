Иностранные студенты прошли практику в Азербайджанском медицинском университете

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Вот уже несколько лет Общественным объединением «Азербайджанские врачи и студенты-медики» для студентов из различных зарубежных стран организуют тренинги в Учебно-хирургической и Учебно-терапевтической клиниках Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, прибывшие из Турции, России, Польши, Канады, Чехии, Италии и Германии студенты побывали в Медуниверситете.

В ходе тренингов иностранные студенты встретились с директором Учебно-хирургической клиники АМУ, профессором Сурхаем Хадыевым. На встрече были даны ответы на вопросы, интересующие студентов, а также проведены обсуждения по различным направлениям хирургии.