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    ОБЩЕСТВО


    Иностранные студенты прошли практику в Азербайджанском медицинском университете

    03.08.2017 [16:00]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Вот уже несколько лет Общественным объединением «Азербайджанские врачи и студенты-медики» для студентов из различных зарубежных стран организуют тренинги в Учебно-хирургической и Учебно-терапевтической клиниках Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, прибывшие из Турции, России, Польши, Канады, Чехии, Италии и Германии студенты побывали в Медуниверситете.

    В ходе тренингов иностранные студенты встретились с директором Учебно-хирургической клиники АМУ, профессором Сурхаем Хадыевым. На встрече были даны ответы на вопросы, интересующие студентов, а также проведены обсуждения по различным направлениям хирургии.

    AZERTAG.AZ :Иностранные студенты прошли практику в Азербайджанском медицинском университете
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