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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Институт рукописей Академии наук Азербайджана приобрел копию «Дивана» внука Шаха Исмаила Хатаи

    07.08.2017 [11:33]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    Заместитель директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Паша Керимов при cодействии проживающего в Германии Мухаммедали Гусейни приобрел копию сборника стихотворений «Диван» внука Шаха Исмаила Хатаи - Ибрагима Джахини.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в институте, в «Диване», входящем в коллекцию главы исмаилидов Садреддина Агахана в Женеве, собраны стихотворения поэта, написанные на персидском и азербайджанском языках.

    Интересно то, что сборник И.Джахини на родном языке, также содержит и стихи, написанные в жанре устной народной литературы.

    AZERTAG.AZ :Институт рукописей Академии наук Азербайджана приобрел копию «Дивана» внука Шаха Исмаила Хатаи
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