Институт рукописей Академии наук Азербайджана приобрел копию «Дивана» внука Шаха Исмаила Хатаи

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

Заместитель директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Паша Керимов при cодействии проживающего в Германии Мухаммедали Гусейни приобрел копию сборника стихотворений «Диван» внука Шаха Исмаила Хатаи - Ибрагима Джахини.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в институте, в «Диване», входящем в коллекцию главы исмаилидов Садреддина Агахана в Женеве, собраны стихотворения поэта, написанные на персидском и азербайджанском языках.

Интересно то, что сборник И.Джахини на родном языке, также содержит и стихи, написанные в жанре устной народной литературы.