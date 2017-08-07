Институт рукописей Академии наук Азербайджана приобрел копию «Дивана» внука Шаха Исмаила Хатаи
AzerTAg.az
07.08.2017 [11:33]
Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ
Заместитель директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Паша Керимов при cодействии проживающего в Германии Мухаммедали Гусейни приобрел копию сборника стихотворений «Диван» внука Шаха Исмаила Хатаи - Ибрагима Джахини.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в институте, в «Диване», входящем в коллекцию главы исмаилидов Садреддина Агахана в Женеве, собраны стихотворения поэта, написанные на персидском и азербайджанском языках.
Интересно то, что сборник И.Джахини на родном языке, также содержит и стихи, написанные в жанре устной народной литературы.
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