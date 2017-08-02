Инвалиды обеспечены 17 471 единицей протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) ведутся целенаправленные работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационными средствами граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так, за январь-июль 2017 года Бакинский протезно-ортопедический реабилитационный центр МТСЗН и его филиал в Гяндже, а также Нахчыванский производственный участок обеспечили граждан с ОВЗ 17 471 единицей протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Согласно сообщению, за отчетный период 5 714 гражданам с инвалидностью предоставлены протезно-ортопедические реабилитационные услуги. 697 из них – граждане, получившие инвалидность, защищая территориальную целостность, независимость и конституциональный строй Азербайджана.

Помимо этого, за указанный период граждане с инвалидностью были обеспечены 411 инвалидными колясками, 243 слуховыми аппаратами, 683 протезами нижних и верхних конечностей, 1 056 ортез-туторами нижних и верхних конечностей, 341 ортопедическими корсетами для спины и шеи, 368 четырех опорными локтевыми костылями, 2 722 парами ортопедической обуви, 1 108 тростями, 754 парами костылей, 477 парами подлокотников, 5 236 единицами вспомогательных реабилитационных средств, 1 464 парами протезной обуви и т.д.

Кроме того, за отчетный период отремонтированы 443 принадлежащих инвалидам реабилитационных средств и протезно-ортопедических изделий.

Наряду с этим, в январе-июле 2017 года Бакинский протезно-ортопедический реабилитационный центр МТСЗН Азербайджана и его филиал в Гяндже оказали лечебные и реабилитационные услуги 351 инвалиду.