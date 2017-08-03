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    Kapital Bank предлагает клиентам бесплатные карты Visa сроком на 2 года

    03.08.2017 [16:49]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Kapital Bank предлагает клиентам бесплатные карты Visa сроком на 2 года

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в целях повышения качественного уровня обслуживания клиентов Kapital Bank продолжает внедрять целый ряд инновационных услуг. Банк упростил условия по платежным картам и предлагает их клиентам на бесплатной основе. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе 20 АЗН клиент становится владельцем карты Visa от Kapital Bank, сроком на 2 года. Первоначальная сумма может быть использована владельцем карты в любое время.

    Kapital Bank является членом международного платежного системы Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

    Следует отметить, на данный момент Kapital Bank имеет около 3 миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг центра в течении недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС терминалов по всей стране.

    Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

    AZERTAG.AZ :Kapital Bank предлагает клиентам бесплатные карты Visa сроком на 2 года
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