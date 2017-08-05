Кардиологи: обладатели худых ног должны быть бдительны

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Тюбингенский университет (Германия) представил результаты исследования, которые гласят: излишне худые ноги - надежный маркер, говорящий о плохом состоянии здоровья. Люди с такой особенностью телосложения склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сай Med daily, эксперты пронаблюдали за 981 добровольцем. Всех участников исследования проверили на соответствие стандартным параметрам метаболического синдрома. Этот синдром объединяет ряд характерных отклонений - наличие висцерального жира (в области талии), снижение чувствительности к инсулину, нарушения в обмене веществ и повышенное давление.

Оказалось, 18 добровольцев имели симптомы метаболического синдрома, хотя их вес находился в пределах нормы. Единственной общей чертой были сильно худые ноги. Возможно, излишняя худоба ног обусловлена генетическими факторами, приводящими к неравномерному распределению жира. Также ученые говорят о липодистрофии - патологии жировой ткани (жировые отложения просто не формируются).