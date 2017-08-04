Китайцы осуществляют проект самого огромного аэропорта в мире

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Китайцы возводят самый огромный в мире аэропорт и планируют запустить его уже в 2019 году. Масштабы настолько большие, что представляют собой возможность пропускать в год около 140 млн человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на интересное.ру, параллельно аэропорту строится автомагистраль, железнодорожные пути и три линии метрополитена.

Аэропорт будет не только уникальным снаружи, но и внутри. Дизайнеры обещают хорошо постараться.

По функционалу аэропорт станет более удобным для пассажиров. Им не придется долго искать нужные ворота, потому что каждый луч строения будет соответствовать своему гейту.

К сожалению, в 2019 году планируют запустить лишь один терминал, пропускной способностью около 40 млн пассажиров, остальные - постепенно к 2025 году, когда и произойдет полное завершение строительства.