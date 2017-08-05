    • / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Китайско-российский инновационный технопарк будет сотрудничать с Парком высоких технологий НАНА

    05.08.2017 [13:10]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Руководство Китайско-российского инновационного технопарка совершило визит в Парк высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, в ходе встречи с директором технопарка, доктором философии по аграрным наукам Вугаром Бабаевым были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя структурами. В. Бабаев подчеркнул необходимость реализации успешных проектов для расширения национальной инновационной системы и усиления притока инвестиций в данную сферу, что сыграют важную роль в создании инфраструктуры для осуществления инновационной политики.

    Генеральный директор Китайско-российского инновационного технопарка Чжан Женчжуна отметил, что технопарк, являющийся первой межправительственной и межгосударственной организацией в сфере новых технологий по китайско-российскому региону, имеет большой опыт сотрудничества с постсоветскими странами.

    Он сообщил, что на территории технопарка функционируют 350 резидентов по подготовке новых материалов, интеграции биофармацевтических, электронных и механических систем, производству высококачественной сельскохозяйственной продукции. Технопарк, обладающий большой базой по осуществлению инновационной деятельности, предлагает резидентам совместное инновационное развитие в Китае.

    В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ПВТ НАНА и Китайско-российским инновационным технопарком.

    Согласно документу, сторонами будут совместно осуществлены научно-технические программы и инновационные проекты, а также обмен информацией в области развития промышленной инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание совместных лабораторий, научно-технических и инновационных центров, а также организация взаимных визитов.

    В рамках визита руководство Китайско-российского инновационного технопарка проведет в Баку ряд встреч.

    AZERTAG.AZ :Китайско-российский инновационный технопарк будет сотрудничать с Парком высоких технологий НАНА
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    05.08.2017 [14:53]
    В регионах Азрбайджана с 15 августа начинается прием в подготовительные группы для дошкольников
    04.08.2017 [15:51]
    Проекты студентов Бакинской высшей школы нефти в числе победителей конкурса грантов
    03.08.2017 [14:32]
    Шесть абитуриентов, набравшие 700 баллов, выбрали Бакинскую высшую школу нефти
    03.08.2017 [13:26]
    Около 28 тысяч обращений граждан поступило в июле в службу «горячей линии» Министерства образования Азербайджана
    Китайско-российский инновационный технопарк будет сотрудничать с Парком высоких технологий НАНА Китайско-российский инновационный технопарк будет сотрудничать с Парком высоких технологий НАНА