Китайско-российский инновационный технопарк будет сотрудничать с Парком высоких технологий НАНА

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Руководство Китайско-российского инновационного технопарка совершило визит в Парк высоких технологий Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, в ходе встречи с директором технопарка, доктором философии по аграрным наукам Вугаром Бабаевым были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя структурами. В. Бабаев подчеркнул необходимость реализации успешных проектов для расширения национальной инновационной системы и усиления притока инвестиций в данную сферу, что сыграют важную роль в создании инфраструктуры для осуществления инновационной политики.

Генеральный директор Китайско-российского инновационного технопарка Чжан Женчжуна отметил, что технопарк, являющийся первой межправительственной и межгосударственной организацией в сфере новых технологий по китайско-российскому региону, имеет большой опыт сотрудничества с постсоветскими странами.

Он сообщил, что на территории технопарка функционируют 350 резидентов по подготовке новых материалов, интеграции биофармацевтических, электронных и механических систем, производству высококачественной сельскохозяйственной продукции. Технопарк, обладающий большой базой по осуществлению инновационной деятельности, предлагает резидентам совместное инновационное развитие в Китае.

В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ПВТ НАНА и Китайско-российским инновационным технопарком.

Согласно документу, сторонами будут совместно осуществлены научно-технические программы и инновационные проекты, а также обмен информацией в области развития промышленной инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание совместных лабораторий, научно-технических и инновационных центров, а также организация взаимных визитов.

В рамках визита руководство Китайско-российского инновационного технопарка проведет в Баку ряд встреч.