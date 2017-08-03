Команда Азербайджана в финальном Гала-концерте соревнований World Gym for Life Challenge

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

В столице Норвегии проходят соревнования World Gym for Life Challenge, где участвуют свыше 2000 гимнастов из различных стран мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, уникальность этих соревнований заключается в том, что здесь демонстрируются элементы всех видов гимнастики, людьми разных возрастов.

Отметим, что состязания проводятся среди больших и малых групп. Команда Азербайджана, участвующая среди 47 малых групп, впервые выступила на соревнованиях такого рода и получила право на участие на Гала-концерте, которая является пиком всего шоу. Среди красочных выступлений, нашей команде (Нарын Гурбанова, Марьям Сафарова, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангирова, Агасиф Рагимов, Нурджан Джаббарлы, Абдулла Аль-Мешайхи, Рухидил Гурбанлы, Эльчин Мамедов, Владимир Долматов, Орхан Мурадов, Руслан Эйвазов) удалось искусно скомбинировать элементы художественной гимнастики, акробатики, аэробики и танцев. Восторженные аплодисменты зрителей сопровождали их на протяжении всего выступления.

На такого рода состязаниях все являются победителями и всем участникам вручаются золотые, серебряные и бронзовые медали. Но только 6 команд, удостоившихся золотых медалей среди малых групп, получили право участия на сегодняшнем престижном финальном Гала-концерте, наряду с отличившимися большими группами.

Кроме представителей Азербайджана среди малых групп на Гала-концерте выступят команды Германии, Австрии, Португалии, Италии, Великобритании и Зимбабве.