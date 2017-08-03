    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Команда Азербайджана в финальном Гала-концерте соревнований World Gym for Life Challenge

    03.08.2017 [10:42]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ 

    В столице Норвегии проходят соревнования World Gym for Life Challenge, где участвуют свыше 2000 гимнастов из различных стран мира.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, уникальность этих соревнований заключается в том, что здесь демонстрируются элементы всех видов гимнастики, людьми разных возрастов.

    Отметим, что состязания проводятся среди больших и малых групп. Команда Азербайджана, участвующая среди 47 малых групп, впервые выступила на соревнованиях такого рода и получила право на участие на Гала-концерте, которая является пиком всего шоу. Среди красочных выступлений, нашей команде (Нарын Гурбанова, Марьям Сафарова, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангирова, Агасиф Рагимов, Нурджан Джаббарлы, Абдулла Аль-Мешайхи, Рухидил Гурбанлы, Эльчин Мамедов, Владимир Долматов, Орхан Мурадов, Руслан Эйвазов) удалось искусно скомбинировать элементы художественной гимнастики, акробатики, аэробики и танцев. Восторженные аплодисменты зрителей сопровождали их на протяжении всего выступления.

    На такого рода состязаниях все являются победителями и всем участникам вручаются золотые, серебряные и бронзовые медали. Но только 6 команд, удостоившихся золотых медалей среди малых групп, получили право участия на сегодняшнем престижном финальном Гала-концерте, наряду с отличившимися большими группами.

    Кроме представителей Азербайджана среди малых групп на Гала-концерте выступят команды Германии, Австрии, Португалии, Италии, Великобритании и Зимбабве.

    AZERTAG.AZ :Команда Азербайджана в финальном Гала-концерте соревнований World Gym for Life Challenge
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    03.08.2017 [11:46]
    Неймар прибудет в Париж сегодня вечером, «ПСЖ» официально представит игрока в субботу
    03.08.2017 [11:40]
    Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции ВИДЕО
    03.08.2017 [11:05]
    Обнародован состав азербайджанских дзюдоистов на Будапешт
    03.08.2017 [10:46]
    Азербайджанские вольники завоевали бронзовые медали в Тампере
    Команда Азербайджана в финальном Гала-концерте соревнований World Gym for Life Challenge