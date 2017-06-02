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    ПОЛИТИКА


    Конгресс Перу принял документ в связи с 28 Мая - Днем Республики

    02.06.2017 [18:08]

    Вашингтон, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Конгресс Перу по инициативе председателя группы дружбы Азербайджан-Перу конгрессмена Далмиро Фелисиано Паломино Ортизу по случаю 28 Мая - Дня Республики единогласно принял поздравительный документ по Азербайджану. Документ подписала первый вице-президент Конгресса Роза Мариа Вартра Барриган.

    В документе отмечается, что Азербайджанская Республика является первой в мировой истории мусульманской демократической республикой, где все граждане обеспечены равными правами. Азербайджан многонациональная и мультикультуральная страна. В документе напоминается, что дипломатические связи между двумя странами были установлены в 1996 году, подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером для Перу.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

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