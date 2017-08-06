Корабль “G-124” Военно-морских сил Азербайджана успешно выполнил стрельбу по морским мишеням
AzerTAg.az
06.08.2017 [22:01]
Баку, 6 августа, АЗЕРТАДЖ
Участвующие в конкурсе «Кубок моря -2017» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана выполнили артиллерийскую стрельбу по морским мишеням.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, по условиям конкурса, боевая стрельба выполнялась с дистанции 3,5 километра, и факт выполнения заданий подтвержден международной судейской бригадой.
Итоговый результат за выполнение задания будет определен судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем установленной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.
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