Корабль “G-124” Военно-морских сил Азербайджана успешно выполнил стрельбу по морским мишеням

Баку, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

Участвующие в конкурсе «Кубок моря -2017» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана выполнили артиллерийскую стрельбу по морским мишеням.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, по условиям конкурса, боевая стрельба выполнялась с дистанции 3,5 километра, и факт выполнения заданий подтвержден международной судейской бригадой.

Итоговый результат за выполнение задания будет определен судьями в понедельник с учетом скорости прохождения каждым кораблем установленной дистанции на морском полигоне во время выполнения стрельбы.