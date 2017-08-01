Курс маната по отношению к доллару на 2 августа установлен на уровне 1,7008
AzerTAg.az
01.08.2017 [17:28]
Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ
Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 2 августа установил на уровне 1,7008 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.
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