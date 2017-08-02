    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Курс маната по отношению к доллару на 3 августа установлен на уровне 1,7008 маната

    02.08.2017 [17:36]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа установил на уровне 1,7008 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

    AZERTAG.AZ :Курс маната по отношению к доллару на 3 августа установлен на уровне 1,7008 маната
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Курс маната по отношению к доллару на 2 августа установлен на уровне 1,7008
    01.08.2017 [17:28]
    Курс маната по отношению к доллару на 2 августа установлен на уровне 1,7008
    Курс маната по отношению к доллару на 1 августа установлен на уровне 1,7009
    31.07.2017 [17:26]
    Курс маната по отношению к доллару на 1 августа установлен на уровне 1,7009
    Курс маната по отношению к доллару на 25 мая установлен на уровне 1,7021
    24.05.2017 [17:16]
    Курс маната по отношению к доллару на 25 мая установлен на уровне 1,7021
    Курс маната по отношению к доллару на 24 мая установлен на уровне 1,7021
    23.05.2017 [17:39]
    Курс маната по отношению к доллару на 24 мая установлен на уровне 1,7021
    Другие новости раздела
    01.08.2017 [17:28]
    Курс маната по отношению к доллару на 2 августа установлен на уровне 1,7008
    01.08.2017 [12:58]
    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7008 маната за 1 доллар США
    31.07.2017 [17:26]
    Курс маната по отношению к доллару на 1 августа установлен на уровне 1,7009
    31.07.2017 [10:59]
    Международный банк Азербайджана представляет кампанию «Yaşa görə güzəşt»
    Курс маната по отношению к доллару на 3 августа установлен на уровне 1,7008 маната