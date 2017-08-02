Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа установил на уровне 1,7008 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

AZERTAG.AZ : Курс маната по отношению к доллару на 3 августа установлен на уровне 1,7008 маната

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