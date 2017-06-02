    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Курс маната по отношению к доллару на 5 июня установлен на уровне 1,7021

    02.06.2017 [17:15]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июня установил на уровне 1,7021 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

    AZERTAG.AZ :Курс маната по отношению к доллару на 5 июня установлен на уровне 1,7021
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Курс маната по отношению к доллару на 2 июня установлен на уровне 1,7021
    01.06.2017 [18:02]
    Курс маната по отношению к доллару на 2 июня установлен на уровне 1,7021
    Курс маната по отношению к доллару на 25 мая установлен на уровне 1,7021
    24.05.2017 [17:16]
    Курс маната по отношению к доллару на 25 мая установлен на уровне 1,7021
    Курс маната по отношению к доллару на 24 мая установлен на уровне 1,7021
    23.05.2017 [17:39]
    Курс маната по отношению к доллару на 24 мая установлен на уровне 1,7021
    Курс маната по отношению к доллару на 16 мая установлен на уровне 1,7025
    15.05.2017 [17:34]
    Курс маната по отношению к доллару на 16 мая установлен на уровне 1,7025
    Другие новости раздела
    01.06.2017 [18:02]
    Курс маната по отношению к доллару на 2 июня установлен на уровне 1,7021
    01.06.2017 [13:29]
    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7021 маната за 1 доллар США
    01.06.2017 [13:07]
    Бюро Обязательного Страхования компенсирует вред причиненный здоровью граждан незастрахованными в обязательном порядке автомобилями
    25.05.2017 [17:35]
    Курс маната по отношению к доллару на 26 мая установлен на уровне 1,7020
    Курс маната по отношению к доллару на 5 июня установлен на уровне 1,7021