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    ОБЩЕСТВО


    Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2

    02.06.2017 [12:00]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2 в Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе теплой беседы за совместным с детьми обедом Лейла Алиева рассказала об их успешном завершение учебного года и поинтересовалась программой организации их досуга в период предстоящего летнего отдыха.

    Отметим, что детский дом номер 2 является одним из учреждений, постоянно посещаемых Фондом Гейдара Алиева. На встрече, прошедшей в этот раз за пределами детского дома, была также организована развлекательная программа для детей. Лейла Алиева станцевала вместе с детьми, сфотографировалась с ними на память.

    AZERTAG.AZ :Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2
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