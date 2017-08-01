Локализован пожар, произошедший в лесничестве Гейнюк Шекинского района

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

На втором участке лесничества Гейнюк близ села Баггал Шекинского района произошел пожар. На место происшествия сразу были вызваны сотрудники Шекинского и Гахского предприятий по охране и восстановлению лесов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе МЭПР.

Согласно сообщению, благодаря самоотверженности, мужеству и серьезным усилиям сотрудников двух ведомств, интенсивным использованием ручного труда в трудных условиях, пожар был локализован.

В связи с жарой МЭПР еще раз предупреждает население проявлять осторожность во время использования огня на природе, соблюдать правила безопасности во время жатвы, не оставлять непотушенными окурки, соблюдать правила противопожарной безопасности и защищать национальное богатство, которым является лес.