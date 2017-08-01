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    Локализован пожар, произошедший в лесничестве Гейнюк Шекинского района

    01.08.2017 [17:22]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    На втором участке лесничества Гейнюк близ села Баггал Шекинского района произошел пожар. На место происшествия сразу были вызваны сотрудники Шекинского и Гахского предприятий по охране и восстановлению лесов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе МЭПР.

    Согласно сообщению, благодаря самоотверженности, мужеству и серьезным усилиям сотрудников двух ведомств, интенсивным использованием ручного труда в трудных условиях, пожар был локализован.

    В связи с жарой МЭПР еще раз предупреждает население проявлять осторожность во время использования огня на природе, соблюдать правила безопасности во время жатвы, не оставлять непотушенными окурки, соблюдать правила противопожарной безопасности и защищать национальное богатство, которым является лес.

    AZERTAG.AZ :Локализован пожар, произошедший в лесничестве Гейнюк Шекинского района
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