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    Любители шоколада менее подвержены риску инсульта

    03.08.2017 [19:37]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Исследователи из США рассказали, что любители шоколада и изделий из него менее подвержены риску инсульта.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам специалистов, подобный эффект достигается посредством флавоноидов, которые содержатся в сладостях данного типа. Вещества, которые попадают в организм при употреблении шоколада, способствуют расширению сосудов и разжижению тромбов.

    Специалисты отмечают, что введение данного вида сладостей в рацион способствует нормализации кровообращения. Благодаря флавоноидам у человека улучшается внимание, память и скорость реакции.

    Шоколад для усиления его эффекта следует соединять с другими продуктами, среди которых яблоки, красное вино и чай. Примечательно, что крепкое спиртное не рекомендуется смешивать со сладостями. В данном случае спирт и глюкоза при реакции выделяют вредоносные вещества, которые негативно сказываются на работе организма.

    Помимо инсульта, полезные вещества, содержащиеся в шоколаде, препятствуют возникновению болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, употребление данного продукта позволяет существенно снизить выработку в организме гормона кортизола, который вызывает стресс.

     

    AZERTAG.AZ :Любители шоколада менее подвержены риску инсульта
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    Любители шоколада менее подвержены риску инсульта