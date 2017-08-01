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    Micromax представила бюджетный селфи-смартфон

    01.08.2017 [17:29]

    Баку, 1 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Компания Micromax представила очередной смартфон по доступной цене Canvas Selfie 2. Новинка в первую очередь предназначена для любителей снимать автопортреты. Смартфон получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру с широкоугольной оптикой и собственной вспышкой, дополненную функциями улучшения полученных снимков Face Beauty Mode и наложения эффекта боке в режиме реального времени.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Chip.ru, основная камера — 13 мегапикселей с максимальной диафрагмой f/2,0. Смартфон получил 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720. В основе модели лежит четырехъядерный процессор Mediatek MT6737 тактовой частотой 1,3 ГГц. Память: 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной. Аккумулятор — 3000 мА·ч. Операционная система — Android 7.0 Nougat.

    Ориентировочная цена новинки составляет 190 долларов.

    Напомним, недавно компания также презентовала смартфон Canvas 1.

    AZERTAG.AZ :Micromax представила бюджетный селфи-смартфон
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