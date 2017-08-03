Microsoft добавит в Windows 10 возможность управления взглядом

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Разработчики добавят в Windows возможность управлять компьютером при помощи взгляда.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, в новой версии Windows 10 будет внедрена инновационная функция под названием Eye Control. С ее помощью пользователь сможет управлять компьютером при помощи взгляда.

Эксперты подчеркивают, что в первую очередь данная возможность будет полезна людям с ограниченными возможностями.

В частности, при помощи новой функции можно будет набирать текст одним лишь взглядом: для этого глаза нужно будет на несколько секунд зафиксировать глаза на первой букве слова, а затем начать водить взглядом по другим его буквам.

Отмечается, что Eye Conrtol будет работать только при наличии у пользователя специальной камеры Eye Tracker 4C, фиксирующей движения глаз человека.