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    Microsoft добавит в Windows 10 возможность управления взглядом

    03.08.2017 [16:11]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Разработчики добавят в Windows возможность управлять компьютером при помощи взгляда.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, в новой версии Windows 10 будет внедрена инновационная функция под названием Eye Control. С ее помощью пользователь сможет управлять компьютером при помощи взгляда.

    Эксперты подчеркивают, что в первую очередь данная возможность будет полезна людям с ограниченными возможностями.

    В частности, при помощи новой функции можно будет набирать текст одним лишь взглядом: для этого глаза нужно будет на несколько секунд зафиксировать глаза на первой букве слова, а затем начать водить взглядом по другим его буквам.

    Отмечается, что Eye Conrtol будет работать только при наличии у пользователя специальной камеры Eye Tracker 4C, фиксирующей движения глаз человека.

    AZERTAG.AZ :Microsoft добавит в Windows 10 возможность управления взглядом
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