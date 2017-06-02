Microsoft заплатит пользователям за отказ от Google

Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ

Компания Microsoft запустила программу вознаграждения за использование поисковика Bing, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на The Independent.

Издание отмечает, что компания пошла на такой шаг в попытках переманить юзеров Google. Пока программа работает для жителей Великобритании.

Для того, чтобы начать получать бонусы, пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковый запрос юзер получит подарочные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании, в том числе в Windows и Xbox.

Также в программе предусмотрены несколько уровней: новички смогут зарабатывать не более 10 очков в день, продвинутые пользователи — до 50 очков.