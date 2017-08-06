Мигранты пользуются поддельными документами

Берлин, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

В первом полугодии 2017 года Федеральное ведомство Германи по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело 122 тысячи заявок о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не предъявили немецким властям документов, удостоверяющих личность. При этом доля предполагаемых поддельных документов в 2016 году составляла около 6 процентов, в текущем году этот показатель также находится на этом уровне. За первое полугодие 2017 года сотрудники BAMF выявили около 7300 поддельных, по их оценке, паспортов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в центре GASIM обмениваются информацией о беженцах различные ведомства ФРГ, в частности, федеральная полиция, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, Федеральная разведывательная служба и министерство иностранных дел.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин