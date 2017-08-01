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    ОБЩЕСТВО


    Минтруда Азербайджана обеспечило подходящей работой 260 граждан с инвалидностью

    01.08.2017 [17:20]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Поддержка и оказание содействия интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на рынке труда находится под пристальным вниманием Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, за январь-июнь текущего года 260 граждан с ОВЗ обеспечены подходящей работой Государственной службы занятости (ГСЗ) при министерстве.

    Согласно сообщению, из лиц, обеспеченных работой, 89 - особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности в устройстве на работу.

    Министерство также продолжает проведение курсов профподготовки и дополнительного образования с целью приведения возможностей рабочей силы в соответствие с требованиями рынка труда. За отчетный период на эти курсы по линии Государственной службы занятости привлечены 62 лица с ОВЗ, которые освоили специальности компьютерного дизайнера, портного, электромонтера, кондитера, ковродела, парикмахера и др. Также 150 человек привлечены на курсы Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья номер 1 МТСЗН.

    Отметим, что согласно «Порядку применения квоты для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения при трудоустройстве», утвержденному Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 ноября 2005 года, указанные квоты устанавливаются в размере 50 процентов на предприятиях, учреждениях и организациях.

    В целом, за январь-июнь 2017 года Государственная служба занятости на основе представленных вакансий обеспечила 33 654 безработных и ищущих работу гражданина соответствующей работой.

    AZERTAG.AZ :Минтруда Азербайджана обеспечило подходящей работой 260 граждан с инвалидностью
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