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    Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции ВИДЕО

    03.08.2017 [11:40]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

    Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, 4 августа подпишет с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

    В конце июля пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Турция набрала 11 очков и занимает после шести туров третье место в группе I.

    Луческу в мае уволили из "Зенита" после года работы. Под его руководством газпромовский клуб умудрился занять лишь третье место в чемпионате России и не попасть в Лигу чемпионов.

    Луческу уже работал в Турции главным тренером стамбульских "Галатасарая" и "Бешикташа". С "Бешикташем" румын становился чемпионом страны (2003), а с "Галатасараем" - чемпионом (2002) и обладателем Суперкубка УЕФА (2000).

    AZERTAG.AZ :Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции ВИДЕО
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