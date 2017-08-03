Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции ВИДЕО

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Румын Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Турции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Луческу, которому 29 июля исполнилось 72 года, 4 августа подпишет с турецкой федерацией контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В конце июля пост главного тренера сборной Турции покинул Фатих Терим. В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Турция набрала 11 очков и занимает после шести туров третье место в группе I.

Луческу в мае уволили из "Зенита" после года работы. Под его руководством газпромовский клуб умудрился занять лишь третье место в чемпионате России и не попасть в Лигу чемпионов.

Луческу уже работал в Турции главным тренером стамбульских "Галатасарая" и "Бешикташа". С "Бешикташем" румын становился чемпионом страны (2003), а с "Галатасараем" - чемпионом (2002) и обладателем Суперкубка УЕФА (2000).