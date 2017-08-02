    • / РЕГИОНЫ

    РЕГИОНЫ


    Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля

    02.08.2017 [21:02]

    Габала, 2 августа, Шахназар Баширов, АЗЕРТАДЖ

    Очередной камерный концерт, организованный 2 августа в рамках IX Габалинского Международного музыкального фестиваля, запомнился интересными исполнениями.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившие на сцене молодые музыканты Азербайджана – лауреат ряда международных конкурсов, имя которого внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, Президентский стипендиат, в настоящее время получающий образование в итальянском городе Озимо Магеррам Гусейнов (баритон), продолжающий обучение в Академии «La Scala» в Милане Азер Рзазаде (тенор), 9-летний член детского хора Академии «La Scala» итальянец Джанлуиджи Сартори (тенор) и солистка Международной музыкальной академии имени Е.Образцовой Эльнара Мамедова (сопрано) исполнили произведения Дж.Пуччини, Г.Генделя, А.Меликова, А.Зейналлы и Ф.Бадалбейли.

    Аккомпанировал музыкантам на фортепиано победитель международных конкурсов, выпускник Братиславского университета музыки и исполнительского искусства Мушфиг Гулиев.

    Концерт, подаривший незабываемые мгновения зрителям, был встречен аплодисментами.

    AZERTAG.AZ :Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра
    02.08.2017 [22:37]
    В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра
    Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО
    01.08.2017 [23:15]
    Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО
    В Исмаиллы состоялся концерт «Baku Chamber Orchestra»
    01.08.2017 [22:49]
    В Исмаиллы состоялся концерт «Baku Chamber Orchestra»
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    01.08.2017 [21:57]
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [22:37]
    В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра
    01.08.2017 [23:15]
    Выступление британского камерного оркестра «FeMusa» на Габалинском фестивале было встречено с интересом ВИДЕО
    01.08.2017 [22:49]
    В Исмаиллы состоялся концерт «Baku Chamber Orchestra»
    01.08.2017 [21:57]
    В Габале состоялся концерт известных музыкантов из Азербайджана, Израиля и США
    Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля Молодые таланты Азербайджана подарили незабываемые мгновения зрителям Габалинского фестиваля