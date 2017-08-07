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    Москаленко - в европейской шестерке

    07.08.2017 [12:11]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    Триатлетка сборной Азербайджана Дарина Москаленко заняла шестое место на чемпионате Европы среди молодежи прошедшем в Веленсе (Венгрия).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, для нашей спортсменки этот старт был одним из важнейших в сезоне, так как Дарина, выступавшая до недавнего времени по юниорам, проводит первый год на взрослом уровне.

    При этом, в Венгрии 20-летняя Дарина соревновалась с соперницами, которые были старше ее по возрасту. Поэтому в этом контексте шестое место стало для спортсменки очень хорошим результатом.

    По ходу соревнования триатлетка сборной Азербайджана опередила конкуренток из Швейцарии, Испании, Португалии, Израиля, Словакии, Украины, Румынии, Канады, Финляндии и многих других стран.

    Победу на чемпионате отпраздновала британка Джорджия Тейлор-Браун.

    AZERTAG.AZ :Москаленко - в европейской шестерке
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