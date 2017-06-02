Муфтий Москвы: Азербайджан выполнил очень важную и значимую миссию

Москва, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Многие годы мы с Фондом Гейдара Алиева организовываем ифтар для жителей Москвы. «Шатер Рамадана» - очень значимое событие. Здесь мы рассказываем об истории и культуре мусульманских народов. Шатер посещают не только мусульмане. Это площадка, которая способствует объединению общества, что очень важно в современном мире, сказал в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ председатель Духовного управления мусульман столицы России, муфтий Москвы Ильдар-Хазрат Аляутдинов.

Муфтий отметил, что к сожалению, в современном мире людей многое разъединяет. «В «Шатре Рамадана», посмотрев культурную программу, сев за один стол, пообщавшись, мы лучше друг друга понимаем», - подчеркнул он.

Муфтий Ильдар-Хазрат Аляутдинов также рассказал о значении Игр исламской солидарности в объединении мусульман мира. По его словам, это очень важное событие: «Азербайджан выполнил весьма важную и значимую миссию. Коран объявляет состязание в добрых делах - целью нашей жизни. В аятах говорится: стремитесь опережать друг друга в добрых делах. Такие интересные и полезные проекты как Игры исламской солидарности очень важны и Азербайджан, в этом смысле, является образцом для других государств».

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва