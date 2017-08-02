    • / МИР

    МИР


    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты

    02.08.2017 [16:52]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    На сайте космического агентства NASA опубликована вакансия «офицера планетарной защиты», оклад на этой должности может составить до 187 тыс. долларов в год.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Известия, новый офицер NASA будет заниматься защитой других планет от земного биологического материала и наоборот, а также реализацией планетарной защиты в рамках миссий агентства.

    Как отмечает «Федеральное агентство новостей», человек на новой «космической» должности будет контролировать задания, в ходе которых органический земной материал может попасть на другие планеты, а также миссии космических кораблей с образцами внеземных объектов на нашу планету.

    Идеальный кандидат должен обладать большим опытом работы в госучреждении, хорошо разбираться в сфере планетарной защиты, иметь инженерно-технический опыт и быть готовым к постоянным поездкам.

     

    AZERTAG.AZ :NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:50]
    Соцсеть Facebook занялась разработкой устройства для видеосвязи
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты