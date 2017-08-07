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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    НАСА выявило истинный цвет «большого красного пятна» Юпитера

    07.08.2017 [13:45]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    Космический корабль НАСА “Juno” сделал с орбиты удивительные снимки «большого красного пятна», являющегося основным признаком Юпитера.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Национальную Академию наук Азербайджана (НАНА), «Большое красное пятно» - циклонообразный шторм на юге от экватора Юпитера, ширина которого равна 16 350 тыс. км, что в 1,3 раза больше ширины Земли.

    Отметим, что проявляющее себя уже 350 лет мощное «большое красное пятно» с примесью газов отслеживается исследователями с 1830 года. В последнее время наблюдается ослабление шторма.

    Sci-news.com сообщает, что новая фотография отражает истинный цвет «большого красного пятна» и близлежащих участков. В снимке, полученном “Juno”, четко различаются атмосферные зоны в пределах и вокруг «большого красного пятна».

    Фотография была снята во время седьмого оборота, сделанного космическим кораблем “Juno” вокруг Юпитера на расстоянии около 9 тыс. км от планеты.

     

    AZERTAG.AZ :НАСА выявило истинный цвет «большого красного пятна» Юпитера
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