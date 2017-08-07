НАСА выявило истинный цвет «большого красного пятна» Юпитера

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

Космический корабль НАСА “Juno” сделал с орбиты удивительные снимки «большого красного пятна», являющегося основным признаком Юпитера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Национальную Академию наук Азербайджана (НАНА), «Большое красное пятно» - циклонообразный шторм на юге от экватора Юпитера, ширина которого равна 16 350 тыс. км, что в 1,3 раза больше ширины Земли.

Отметим, что проявляющее себя уже 350 лет мощное «большое красное пятно» с примесью газов отслеживается исследователями с 1830 года. В последнее время наблюдается ослабление шторма.

Sci-news.com сообщает, что новая фотография отражает истинный цвет «большого красного пятна» и близлежащих участков. В снимке, полученном “Juno”, четко различаются атмосферные зоны в пределах и вокруг «большого красного пятна».

Фотография была снята во время седьмого оборота, сделанного космическим кораблем “Juno” вокруг Юпитера на расстоянии около 9 тыс. км от планеты.