На «Кубке моря -2017» организованы волейбольные соревнования

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

Среди участников конкурса «Кубок моря -2017» были организованы волейбольные соревнования.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, 6 августа между экипажами принимающих участие в конкурсе «Кубок моря -2017» сторожевого корабля Военно-морских сил Азербайджана “G-124”, малого ракетного корабля Военно-морских сил России «Град Свияжск», ракетного катера Военно-морских сил Ирана «Джовшан» и ракетно-артиллерийского корабля Военно-морских сил Казахстана «Сарыарка» состоялись товарищеские встречи.

Игры, проходившие на спортивной площадке Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева были организованы по олимпийской системе.

В первой встрече между командами России и Ирана успеха добились иранские моряки.

А в ходе встречи между командами Азербайджана и Казахстана выиграли хозяева площадки.

В напряженном финальном матче азербайджанские моряки одержали победу над иранской командой и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

В матче же за третье место россияне обыграли казахстанскую команду.

В заключение командам были вручены медали, почетные грамоты и Кубки.