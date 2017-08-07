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    ПОЛИТИКА


    На «Кубке моря -2017» организованы волейбольные соревнования

    07.08.2017 [11:29]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    Среди участников конкурса «Кубок моря -2017» были организованы волейбольные соревнования.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, 6 августа между экипажами принимающих участие в конкурсе «Кубок моря -2017» сторожевого корабля Военно-морских сил Азербайджана “G-124”, малого ракетного корабля Военно-морских сил России «Град Свияжск», ракетного катера Военно-морских сил Ирана «Джовшан» и ракетно-артиллерийского корабля Военно-морских сил Казахстана «Сарыарка» состоялись товарищеские встречи.

    Игры, проходившие на спортивной площадке Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева были организованы по олимпийской системе.

    В первой встрече между командами России и Ирана успеха добились иранские моряки.

    А в ходе встречи между командами Азербайджана и Казахстана выиграли хозяева площадки.

    В напряженном финальном матче азербайджанские моряки одержали победу над иранской командой и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

    В матче же за третье место россияне обыграли казахстанскую команду.

    В заключение командам были вручены медали, почетные грамоты и Кубки.

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