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    На габалинской сцене с участием музыкантов из Азербайджана, Италии, США и России состоялся заключительный камерный концерт

    03.08.2017 [21:12]

    Габала, 3 августа, Шахназар Баширов, АЗЕРТАДЖ

    IX Габалинский международный музыкальный фестиваль, который вот уже шестой год радует любителей классической музыки, близится завершению.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 3 августа на состоявшемся в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева заключительном концерте камерной музыки выступили пианисты – директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде, председатель жюри Габалинского международного конкурса пианистов Оксана Яблонская (Россия), художественный руководитель Музыкального фестиваля Дикбюри в США Стефан Деиц и профессор итальянской Международной музыкальной академии «Л.Пероси» Анна Серова (виола).

    Участники фестиваля и зрители в живом исполнении знаменитых музыкантов наслаждались бессмертными произведениями европейских композиторов Шуберта, Брамса, Форе, Гершвина.

    AZERTAG.AZ :На габалинской сцене с участием музыкантов из Азербайджана, Италии, США и России состоялся заключительный камерный концерт
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