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    На территории Огузского района произошло землетрясение магнитудой 4,5

    02.06.2017 [10:57]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    По предварительным данным, 2 июня в 10:15:18 по местному времени в Огузском районе произошло землетрясение.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Республиканском сейсмологическом центре Национальной академии наук, магнитуда землетрясения составила 4,5 балла, эпицентр располагался на глубине 9 км.

    Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах – до 3 баллов.

    AZERTAG.AZ :На территории Огузского района произошло землетрясение магнитудой 4,5
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