Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ По предварительным данным, 2 июня в 10:15:18 по местному времени в Огузском районе произошло землетрясение. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Республиканском сейсмологическом центре Национальной академии наук, магнитуда землетрясения составила 4,5 балла, эпицентр располагался на глубине 9 км. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах – до 3 баллов.

AZERTAG.AZ : На территории Огузского района произошло землетрясение магнитудой 4,5

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