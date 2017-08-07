Началась очередная неделя соревнований в рамках конкурса «Кубок моря-2017»

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

В течение новой соревновательной недели конкурса «Кубок моря-2017» военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во втором этапе конкурса «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» 7 августа на береговом тренажерном комплексе выполнят эпизод номер 4 «Борьба с поступлением воды».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, на следующий день военным морякам предстоит выполнить эпизод номер 5 «Состязание по использованию спасательных средств».

В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке.