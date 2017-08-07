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    ПОЛИТИКА


    Началась очередная неделя соревнований в рамках конкурса «Кубок моря-2017»

    07.08.2017 [15:21]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    В течение новой соревновательной недели конкурса «Кубок моря-2017» военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во втором этапе конкурса «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» 7 августа на береговом тренажерном комплексе выполнят эпизод номер 4 «Борьба с поступлением воды».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, на следующий день военным морякам предстоит выполнить эпизод номер 5 «Состязание по использованию спасательных средств».

    В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке.

    AZERTAG.AZ :Началась очередная неделя соревнований в рамках конкурса «Кубок моря-2017»
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