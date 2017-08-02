Начало конца дизеля

Берлин, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

"Дизель уже не спасти. Из опоры для автопрома он превратился в его обузу". Перед "Национальным форумом по дизелю", который сегодня пройдет в Берлине, профессор Фердинанд Дуденхёффер призвал правительство Германии реалистично взглянуть в будущее. Директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен убежден: настало время наметить конкретные сроки введения запрета на использование дизельных двигателей в легковых автомобилях и тем самым подать четкий сигнал автостроителям.

С такой повесткой мероприятие, окрещенное журналистами "дизельным саммитом", имело бы смысл, полагает Фердинанд Дуденхёффер. Однако ведущий немецкий автомобильный эксперт опасается, что за круглым столом, за который сядут министры транспорта и экологии ФРГ, руководители автоконцернов Volkswagen, Daimler, BMW, Opel и Ford, главы девяти федеральных земель и представители профсоюзов, никакого прорыва не произойдет. В результате, иронизирует профессор, встреча превратится в "саммит по ремонту дизеля".

Собственно, именно так мероприятие первоначально и замышлялось. "Дизельный скандал", разразившийся осенью 2015 года после того, как выяснилось, что немецкий автостроительный гигант Volkswagen с помощью специального софта годами занижал концентрацию вредных веществ в выхлопах своих дизельных легковых автомобилей, основательно подорвал доверие немцев к технологии, в свое время изобретенной именно в Германии.

В разных городах местные власти стали подумывать о временных запретах на въезд таких машин в дни с особо неблагоприятной экологической обстановкой. А СМИ стали все чаще рассказывать о том, насколько вредны для человека именно дизельные выхлопы, содержащие, в частности, ядовитые оксиды азота. Правда, пока ни один такой запрет не вступил в силу, поскольку непонятно, имеют ли местные власти право их вводить вопреки действующим общефедеральным стандартам. Сейчас этот вопрос рассматривает Федеральный административный суд.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин