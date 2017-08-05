Награжденные квартирами работники медиа выражают признательность Президенту Азербайджана

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Сдача в эксплуатацию в канун Дня национальной печати второго жилого дома для журналистов с участием Президента Ильхама Алиева, обеспечение квартирами 255 работников медиа вызвали в обществе широкий резонанс.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в эти дни коллективы редакций, работники медиа, переживающие радость получения новой квартиры, адресуют Президенту многочисленные письма благодарности. В этих письмах выражаются чувства признательности главе нашего государства как за устойчивые шаги, направленные на развитие печати, так и за высокое внимание и заботу о журналистах.

От имени коллектива газеты «Меденийят» ее главный редактор Интигам Гумбатов, обращаясь к Президенту, пишет: «С возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной в период, когда она столкнулась с трудностями, как во всех сферах жизни общества, начались благополучные дни и для азербайджанской печати. Появились новые газеты, журналы, теле- и радиоканалы. Отмена же по инициативе великого лидера цензуры в печати открыла новые горизонты перед свободой слова, плюрализмом мнений.

Ваше превосходительство, сегодня под Вашим руководством и по Вашей непосредственной инициативе в нашей стране проводится огромная работа по укреплению материально-технической базы средств массовой информации, улучшению жилищно-бытовых условий журналистов. Строительство и сдача в эксплуатацию многоэтажных жилых домов для журналистов в городе Баку является наглядным отражением Вашего высокого внимания и заботы о печати и работниках медиа.

Уважаемый Президент, то, что квартиры во втором доме, построенном для журналистов, получили и сотрудники редакции газеты «Меденийят», обрадовало и вдохновило наш коллектив. Выражаем Вам глубокую признательность за эту радость, желаем Вам успехов в Вашей неустанной деятельности во имя блестящего будущего нашей страны».

Среди журналистских коллективов, адресовавших Президенту письмо благодарности, есть также газета «Олайлар» и информационное агентство «Олайлар». Писатель-публицист Юнус Огуз от имени сотрудников руководимых им медиа-структур в своем письме отмечает: «Ваше превосходительство, обеспечение журналистов новыми квартирами с целью улучшения их социально-бытовых условий, материальная поддержка развитию средств массовой информации – наглядный пример внимания и заботы о медиа. С уверенностью можно сказать, что ни в одной развитой стране мира государственная забота о печати не достигала такого уровня, как в Азербайджане. Поэтому Ваша решительная воля должна считаться примером для многих государств.

Господин Президент выражаем Вам глубокое уважение и признательность, желаем успехов в Ваших незаменимых делах во имя развития Азербайджанского государства».

Обратим внимание еще на одно письмо. Заместитель главного редактора журнала «Баку» Тамилла Ахмедова пишет: «Выражаю Вам глубокую признательность за то, что в новом здании для журналистов Вы предоставили квартиру и мне, как работнику печати, не нахожу слов, чтобы выразить свою радость.

Ваше постоянное внимание и забота о представителях медиа, которые работают не только в нашей стране, но и за ее пределами, очень ценны и незаменимы.

Я одобряю все предпринимаемые Вами шаги по развитию свободы слова и плюрализма, желаю Вам крепкого здоровья, еще больших успехов и достижений в Вашей дальнейшей деятельности во имя процветания нашего родного Азербайджана».

Представитель Лиги независимых журналистов-исследователей, учредитель и главный редактор информационного агентства «Asiya-fakt», профессор Гафар Чахмаглы в своем благодарственном письме пишет, что его семья тоже получила квартиру в здании, построенном для журналистов: «Господин Президент, Ваша забота заключалась не только в том, чтобы избавить семью из восьми человек от тесноты и обеспечить им простор. Это имеет также очень большую моральную ценность.

Уважаемый Президент, Ваша речь на открытии здания для работников медиа меня безгранично взволновала. Я рад, что у нас есть лидер, очень точно определивший нашу дальнейшую деятельность, стратегический курс. Как Вы сказали, мы долгие годы подвергались клевете наших соседей в информационной войне, поскольку в борьбе с тем, кто засел в различных медиа-органах мира, наши силы были неравны. Но сегодня ситуация постепенно меняется в нашу пользу. Как журналист, ученый, принимавший участие в международных конференциях за рубежом, я являюсь свидетелем этого. Это стало возможным благодаря проводимой Вами правильной внешней политике.

Уважаемый Президент, еще раз выражаю Вам безграничную признательность за то, что Вы подарили нам эту радость. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан!».

Отметив, что каждый шаг, предпринимаемый главой государства во имя прогресса независимой азербайджанской прессы, развития национальной печати, повышения социального благополучия представителей медиа, достоин одобрения, Нахид Джанбахышлы подчеркивает, что обеспечение журналистов новыми квартирами, материальная поддержка развития средств массовой информации являются наглядным примером внимания и заботы о медиа. В письме, адресованном от имени коллектива информационного агентства «Vətəninfo.az», Н.Джанбахышлы пишет: «Подписав Распоряжение «О мерах по усилению социальной защиты работников азербайджанской печати», Вы продемонстрировали уважение и внимание к свободе слова в Азербайджане, развитию демократии, принципам построения правового государства. С уверенностью отмечаем, что, являясь органом печати, для которого интересы Азербайджанского государства превыше всего, мы и впредь будем прилагать большие усилия для процветания нашей Родины.

Господин Президент, выражаем Вам глубокое уважение и признательность, желаем успехов в Ваших незаменимых делах во имя развития Азербайджанского государства».

Среди тех, которые получили квартиры во втором доме для журналистов, есть и пресс-секретарь Министерства экологии природных ресурсов Ирада Ибрагимова. Свои чувства радости и признательности она выражает таким образом: «Выделение квартир в доме журналистов также и сотрудникам пресс-служб государственных структур является ярким выражением Вашего высокого гуманизма и внимания. Эта благородная инициатива – свидетельство уважения нашего государства, пользующегося большим авторитетом в мире благодаря политике, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которую Вы продолжаете и развиваете на высоком уровне, к журналистам, государственным служащим, в целом, каждому члену общества.

Я горжусь тем, что являюсь одним из 255 счастливых обладателей квартиры в доме журналистов. Я счастлива и горжусь тем, что являюсь гражданкой Азербайджана, удостоена награды нашего уважаемого Президента. Моральная ценность этого подарка для меня неизмерима.

Уважаемый господин Президент, эта радость, которую Вы подарили нашей семье, навсегда сохранится в нашей памяти.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за то, что Вы подарили нам эту радость».