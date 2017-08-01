Наследный принц Саудовкой Аравии объявил о запуске глобального туристического проекта «Красное море»

Эр-Рияд, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Наследный принц Саудовской Аравии, заместитель Служителя Двух Святынь и председатель Государственного инвестиционного фонда эмир Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд сегодня объявил о запуске глобального туристического проекта под названием «Красное море». Об этом сообщает государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

Отмечается, что проект будет реализован в сотрудничестве с наиболее важными и крупнейшими международными компаниями в сфере организации инфраструктуры для гостеприимства и гостиничном секторе в одном из самых красивых природных мест в мире. Цель проекта - развитие исключительных туристических курортов на более чем 50 природных островах между городами Амлаг и Аль-Вагх, которые находятся на небольшом расстоянии от одного из природных заповедников Королевства и неактивных вулканов в районе Хура Аль-Руха.

Проектом предусмотрено формирование прибрежной полосы с выдающимся фасадом на ряде нетронутых островов в Красном море. В дополнение к проекту, существует комплекс археологических объектов Мадаин-Салих, характеризующихся большой городской красотой и историческим значением. Всего в нескольких минутах от главного пляжа, посетители будут иметь возможность узнать о сокровищах, скрытых в районе проекта «Красное море», в том числе заповедника, который можно будет исследовать на предмет разнообразия флоры и фауны в регионе. Любители приключений смогут перемещаться между вулканами, расположенными рядом с неактивной областью проекта, любители дайвинга смогут исследовать многочисленные коралловые рифы в окружающих водах.

Особо отмечается, что так как туризм является одной из наиболее важных отраслей экономики в «Видении Королевства Саудовская Аравия 2030», проект «Красное море» внесет свой вклад в осуществление квантового скачка в развитии туризма и гостиничного сектора.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

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