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    Неймар прибудет в Париж сегодня вечером, «ПСЖ» официально представит игрока в субботу

    03.08.2017 [11:46]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Форвард «Барселоны» Неймар, прошедший накануне медосмотр в Порту для «ПСЖ», близок к переходу во французский клуб.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 25-летний бразилец прибудет в Париж сегодня вечером. «ПСЖ» проведет официальную презентацию Неймара не в пятницу, как сообщалось ранее, а в субботу.

    Ранее стало известно, что Неймар подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов. «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

    Кроме того, возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

    AZERTAG.AZ :Неймар прибудет в Париж сегодня вечером, «ПСЖ» официально представит игрока в субботу
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