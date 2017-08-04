Немецкая Фемида против Audi

Берлин, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Прокуратура в Мюнхене возбудила административное дело в отношении нескольких членов правления автомобильного концерна Audi по подозрению в причастности к дизельному скандалу. Об этом сообщила представитель ведомства. При этом речь идет о возможном нарушении топ-менеджерами их обязанности по осуществлению надзора. О ком именно идет речь, не сообщается.

Представитель компании в Ингольштадте заявил, что прокуратура проинформировала руководство Audi о начале административного производства. Ранее экономический журнал Manager Magazin сообщил, что в ближайшее время свои посты покинут четыре члена правления Audi. Эту информацию пресс-служба компании комментировать отказалась.

Еще в марте прокуратура возбудила уголовное дело против Audi по подозрению в мошенничестве и использовании недостоверной рекламы. При этом речь шла о намеренном занижении данных по выхлопным газам продаваемых в США и Европе дизельных автомобилей.

В начале июля в рамках этого уголовного дела задержан бывший руководитель отдела по разработке двигателей Audi. В настоящее время бывший сотрудник компании находится в камере предварительного заключения, и несколько раз в неделю его допрашивают сотрудники земельного управления уголовной полиции.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин