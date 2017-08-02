Новые подробности созданной в Чехии структуры

Прага, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Как уже сообщал АЗЕРТАДЖ, со вчерашнего дня в Чехии начало работу возглавляемое бывшим главой Управления национальной безопасности (NBÚ) Душаном Навратилом Национальное управление кибернетической и информационной безопасности, задачей которого является противодействие хакерским атакам и другим Интернет-угрозам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данная структура была сформирована на базе специализированного подразделения Национального управления по безопасности. В ведении Национального управления по кибернетической и информационной безопасности будут входить и некоторые аспекты работы европейской спутниковой системы Galileo.

«Мы считаем, что нам необходимо иметь специализированный государственный институт, занимающийся вопросами кибернетической безопасности, так как ее значение в современном мире растет. Нас к этому подталкивает нарастание общего количества кибернетических атак в мире, направленных на получение информации или же организованных с целью оказания влияния на развитие событий в отдельных государствах», - прокомментировал причины создания нового управления премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

Группа экспертов по кибернетической безопасности, которой предстоит давать отпор атакам хакеров, в настоящее время укомплектована лишь на базовом уровне, но постепенно будет разрастаться, подчеркнул глава управления Душан Навратил: «Мы готовы реагировать на кибернетические атаки. Естественно, что нас мало, однако, наше управление будет набирать новые кадры. Расширится и список наших задач. Уже в ноябре прошлого года правительство приняло документы, которыми нам передаются земельные участки, где должен располагаться центр. В итоге в нем будет работать 400-500 специалистов».

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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