    • / МИР

    МИР


    Новые подробности созданной в Чехии структуры

    02.08.2017 [16:07]

    Прага, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Как уже сообщал АЗЕРТАДЖ, со вчерашнего дня в Чехии начало работу возглавляемое бывшим главой Управления национальной безопасности (NBÚ) Душаном Навратилом Национальное управление кибернетической и информационной безопасности, задачей которого является противодействие хакерским атакам и другим Интернет-угрозам.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данная структура была сформирована на базе специализированного подразделения Национального управления по безопасности. В ведении Национального управления по кибернетической и информационной безопасности будут входить и некоторые аспекты работы европейской спутниковой системы Galileo.

    «Мы считаем, что нам необходимо иметь специализированный государственный институт, занимающийся вопросами кибернетической безопасности, так как ее значение в современном мире растет. Нас к этому подталкивает нарастание общего количества кибернетических атак в мире, направленных на получение информации или же организованных с целью оказания влияния на развитие событий в отдельных государствах», - прокомментировал причины создания нового управления премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

    Группа экспертов по кибернетической безопасности, которой предстоит давать отпор атакам хакеров, в настоящее время укомплектована лишь на базовом уровне, но постепенно будет разрастаться, подчеркнул глава управления Душан Навратил: «Мы готовы реагировать на кибернетические атаки. Естественно, что нас мало, однако, наше управление будет набирать новые кадры. Расширится и список наших задач. Уже в ноябре прошлого года правительство приняло документы, которыми нам передаются земельные участки, где должен располагаться центр. В итоге в нем будет работать 400-500 специалистов».

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Новые подробности созданной в Чехии структуры
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:52]
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    Новые подробности созданной в Чехии структуры