ОАЭ откроют в Азербайджане представительство СЭЗ Аджмана

Абу-Даби, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

Объединенные Арабские Эмираты в этом году планируют открыть в Азербайджане представительство свободной экономической зоны (СЭЗ) Аджмана. Об этом сообщает эмиратское издание GulfNews со ссылкой на заявление генерального директора Ajman Free Zone (AFZ) Махмуда Аль-Хашеми.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан станет одной из пяти стран, где будет открыт офис СЭЗ Аджмана, среди которых Китай, Швейцария, Канада и Гонконг. Предполагается, что открытие офисов позволит СЭЗ усилить связи с иностранными инвесторами и активизировать привлечение новых инвестиций.

Как заявил Махмуд Аль-Хашеми, Ajman Free Zone определила пять новых ключевых рынков, на которых в этом году будет создана штаб-квартира в рамках глобальной стратегии привлечения инвесторов, ориентированной на привлечение инвестиций в ОАЭ из-за рубежа. По его словам, АFZ получила значительные зарубежные инвестиции в свободную зону, из которых существенная доля - прямые иностранные инвестиции, полученные девятью глобальными офисами свободной зоны по всему миру. «На протяжении многих лет глобальные инвесторы широко признавали уникальные торговые возможности АFZ в качестве инвестиционного направления, в особенности его интеллектуальные решения, благоприятные для инвесторов», - сказал генеральный директор AFZ.

«Наши международные офисы помогают нам обращаться к потенциальным инвесторам на устойчивой основе. Мы фиксируем растущий глобальный интерес, особенно от компаний, которые хотят иметь передовые маркетинговые центры в этом регионе», - сказал он.

Махмуд Аль-Хашими также особо подчеркнул, что AFZ является пионером в предоставлении инвесторам удобных инвестиционных возможностей, таких как различные варианты рассрочки начиная с одной или двух частей оплаты до 12 ежемесячных платежей, а также предлагает как интеллектуальные офисы, так и складские помещения.

Следует отметить, что Свободная экономическая зона Аджмана была основана в 1988 году и расположена в эмирате Аджман, расположенного на западном берегу Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время в СЭЗ действуют 22 тысячи предприятий. Среди преимуществ СЭЗ - освобождение от уплаты подоходного налога, таможенных пошлин и других налогов.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби