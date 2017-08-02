ОАЭ запустили новую интеллектуальную систему выдачи виз за 10 минут

Абу-Даби, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов объявило о запуске новой системы интеллектуальных услуг под названием E-channels, позволяющей гражданам и резидентам страны получить разрешения на въезд и визы на жительство в течение 10 минут, сообщают эмиратские СМИ.

Сообщается, что в основе новой системы заложен принцип «Умные услуги, видение будущего» и благодаря E-channels у граждан отпадет необходимость посещать визовые центры в стране. Расчетное время для ответа на заявку при автоматическом вводе составляет пять минут, а внесение поправок займет еще пять минут.

Ожидается, что новая услуга ускорит процесс предоставления разрешения на въезд и проживание в эмиратах и сократит число клиентов, посещающих сервисные центры на 80% уже к 2018 году.

Ася Гаджизаде

cобкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби