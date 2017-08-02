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    ОБСЕ доверяет немецкому избиркому

    02.08.2017 [16:09]

    Берлин, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит на парламентские выборы в Германии лишь небольшую команду наблюдателей. В сегодняшнем интервью газете Heilbronner Stimme немецкий политик Михаэль Георг Линк, до конца июня возглавлявший Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), заявил, что у этой организации "нет никаких оправданных сомнений в том, что выборы будут проведены надлежащим образом".

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ранее проведения широкомасштабного мониторинга на выборах в бундестаг потребовали представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Несмотря на многочисленные жалобы АдГ о якобы происходивших сбоях при подсчете голосов в день голосования, БДИПЧ ОБСЕ не будет направлять своих экспертов на избирательные участки, поскольку нет никаких убедительных или надежных доказательств утверждений АдГ", - указал он.

    Все, кто знакомы с правилами работы на избирательных участках в Германии, знают, что подобные обвинения абсурдны, добавил Линк. По его данным, БДИПЧ направит на выборы в ФРГ лишь команду в составе трех-пяти человек, которые будут работать на протяжении нескольких недель. "В центре внимания экспертов окажутся вопросы финансирования избирательной кампании и одинаковых возможностей для предвыборной борьбы кандидатов", - добавил он.

    Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :ОБСЕ доверяет немецкому избиркому
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