ООН намерена бороться с пластиковыми отходами в Мировом океане

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Если люди не прекратят использовать одноразовые изделия из пластика, такие как целлофановые пакеты и пластиковые бутылки, к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом свидетельствуют данные ООН.

«Пластиковый мусор выплескивается на пляжи Индонезии, оседает на дне Северного ледовитого океана и попадает через пищевую цепочку на наши тарелки», - сообщают специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В 1950 году население мира – 2,5 миллиарда человек – произвело 1,5 млн. тонн пластика. В 2016 году число жителей планеты превысило 7 миллиардов человек, и количество пластика достигло 300 миллионов тонн, что обернулось губительными последствиями для морских растений и животных.

Как заявил в интервью Службе новостей ООН пресс-секретарь ЮНЕП Петтер Малвик, «по некоторым оценкам, к середине столетия 99 процентов морских птиц, так или иначе, поглотят какое-то количество пластика».

Организация Объединенных Наций объявила войну пластику на Всемирном саммите по Мировому океану, который прошел в феврале этого года на индонезийском острове Бали. Тогда был дан старт кампании «Чистые моря» (#CleanSeas), в рамках которой правительства призывают разрабатывать меры по сокращению производства пластика, стимулировать промышленность к сокращению пластиковой упаковки и убеждать людей менять свои привычки.

По словам Петтера Малвика, «кампания “Чистые моря” уже добилась определенных успехов, но работа еще далека от своего завершения. Мы стремимся добиться глобального запрета на использование микрогранул в предметах личной гигиены и косметических товарах, а также к существенному сокращению производства и использования одноразовых изделий из пластика».