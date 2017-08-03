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    ОБЩЕСТВО


    Обеспечена выплата просроченной задолженности

    03.08.2017 [16:15]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Государственная служба трудовой инспекции (ГСТИ) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) проводит целенаправленные мероприятия по защите трудовых прав граждан, в том числе и по обеспечению выплаты работодателями просроченной задолженности по заработной плате и других социальных выплат.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, за январь-июль 2017 года ГСТИ на основе полученных обращений от граждан обеспечило выплату ранее задержанных работодателями социальных выплат на 73 473 маната.

    Согласно сообщению, из этой суммы 92,2 процента или 67 716 манатов составила заработная плата, 5 процентов или 3 701 манат - социальные пособия, остальные - компенсации за нанесенный ущерб.

    AZERTAG.AZ :Обеспечена выплата просроченной задолженности
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