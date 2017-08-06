Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечная погода. Слабый северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем 34-39 градусов.

В Нахчыванской Автономной Республике будет солнечно, ветер слабый, восточный. Температура воздуха ночью приблизительно составит 21-26 градусов тепла, днем 37-42 градуса.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах осадков не ожидается, ветер слабый, восточный. Ожидается, что температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, днем 28-33 градуса.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах будет солнечно, ветер слабый, восточный. Температура воздуха составит ночью 20-25 градусов тепла, днем 34-39 градусов.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шамаха-Сиязань-Шабран-Хызы-Губа-Гусар-Хачмазском районах осадков не ожидается, ветер умеренный, восточный. Температура воздуха составит ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38 градусов, в горах ночью 13-18 градусов тепла, днем 26-31 градус.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Гейчай-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах ожидается солнечная погода. Ветер умеренный, восточный. Температура воздуха приблизительно составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 35-40 градусов.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах солнечно, ветер умеренный, восточный. Температура воздуха составит ночью 23-25 градусов тепла, днем 33-38, в горах ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33.