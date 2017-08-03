Обнародован состав азербайджанских дзюдоистов на Будапешт

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо обнародовал заявку на чемпионат мира, который стартует 28 августа в Будапеште.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт http://azerijudo.com/, в состав команды вошли 13 спортсменов, причем, в четырех категориях будут представлены по два наших атлета. Всего же на мундиаль на данный момент планируют принять участие 782 дзюдоиста из ста 39 стран.

Cостав в какой-то степени оказался ожидаемым и в него вошли действительно все сильнейшие на данный момент. Согласно регламенту, каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в нескольких категориях, если будет заявлена во всех весах. В случае с нашей сборной, только соревнования в весе до 81 кг пройдут без участия азербайджанских спортсменов, тогда как во всех остальных атлеты постараются побороться за высокие места.

В Венгрии будут бороться Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров, (оба - 73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба - 90 кг), Эльхан Мамедов, Эльмар Гасымов (оба - 100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Выбор тренерского штаба вполне очевиден, особенно в среднем и тяжелом весе. В весовой категории до 73 кг Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров заочно конкурируют между собой и для обоих крайне важно удачно выступить в Будапеште. То же самое касается и категории до 100 кг, где Эльхан Мамедов переживает вторую молодость, а Эльмар Гасымов пока не вышел на пик своей готовности.

Что касается весе до 90 кг, то М.Мехтиев и Т.Сафгулиев соседствуют в рейтинге. Первый идет 14-ым, а второй – 16-ым и после чемпионата мира ситуация может измениться.

Говоря о женской сборной надо отметить, что в Венгрию отправятся Базаррагча Эрденебат (48 кг), Назакят Азизова, Буянхышиг Пуревсурен (обе - 52 кг) и Ирина Киндзерска (свыше 78 кг).