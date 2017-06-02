Очередной номер издаваемого в Софии журнала «Европа 2001» посвящен Азербайджану

София, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Очередной номер издаваемого в Болгарии 4 раза в год журнала «Европа 2001» посвящен нашей стране. В ходе прошедшего 30 мая официального приема по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами и Дня Республики состоялась презентация вышеназванного журнала.

Отметим, что издаваемый с 1994 года тиражом в 2500 экземпляров журнал предоставляет широкой читательской аудитории подробную информацию о различных европейских странах, их экономике, культуре, традициях, социальной жизни и др. Выходящий на болгарском языке журнал тесно сотрудничает с аккредитованными в этой стране посольствами, институтами культуры. Каждый номер журнала посвящается одной стране. Обычно презентация страны начинается с интервью официального высокопоставленного лица этой страны. Имеющий широкую читательскую аудиторию журнал партнерствует с Грецией, Ирландией, Чехией, Швецией, Норвегией, Италией, Россией, Украиной, Беларусью, Финляндией, Данией, Португалией, Германией, Испанией, Словакией, Австрией, Словенией, Польшей, Кубой, Хорватией, Марокко, Казахстаном, Турцией, в том числе Азербайджаном.

В посвященном Азербайджану номере журнала предоставлена подробная информация об истории, природе, экономике нашей страны, об азербайджанской модели мультикультурализма, истории христианства в нашей стране, культуре, музыке, в том числе мугаме, ашугском искусстве, национальных танцах, кулинарии, истории спорта, городах, образцах архитектуры, в частности, о Центре Гейдара Алиева, являющемся одним из жемчужин мировой архитектуры, о жизни и творчестве ярких представителей азербайджанской литературы – Низами Гянджеви, Мехсети Гянджеви и Хуршидбану Натаван, о деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, армяно-азербайджанском конфликте, азербайджано-болгарских связях, городах-побратимах и др.

С целью пропаганды в Болгарии продукций азербайджанских компаний, в частности, продукций, производимых под брендом «Made in Azerbaijan», а также оказываемых услуг, в разделе рекламы журнала размещены рекламы Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, Бакинского международного морского торгового порта и ОАО «Гянджа Шараб-2».

Игбал Гаджиев

собкор АЗЕРТАДЖ

София